Der "modernste" McDonald's Österreichs soll im kommenden Jahr in Tulln (Niederösterreich) entstehen, berichtet nun die Stadtgemeinde. Besonderes Augenmerk werde auf die Begrünung gelegt, heißt es.

Schon im Dezember 2025 wurde bekannt, dass McDonald’s von Langenohr nach Tulln übersiedeln möchte, da das Unternehmen am derzeitigen Standort nicht weiter wachsen konnte. Im Bereich zwischen der Agrana-Zuckerfabrik, der dortigen Billa-Filiale und der Tullner Südumfahrung entsteht daher künftig eine „deutlich größere und modernere Betriebsstätte“, heißt es seitens der Stadtgemeinde. Der Baustart ist noch für 2026, die Eröffnung im ersten Halbjahr 2027 geplant.

Bis zu 75 Mitarbeiter geplant

Gebaut wird übrigens auf 6.000 Quadratmetern, wo eine landwirtschaftliche Nutzung nicht möglich ist. Das Areal hat der Fast-Food-Riese der Stadtgemeinde abgekauft, der Vertrag ist mittlerweile unterschrieben. Auf zwei Stockwerken soll hier nun der „modernste“ McDonald’s Österreichs entstehen, besonderes Augenmerk werde auf die Begrünung der Außenanlagen und Freiflächen gelegt. Und: Bis zu 75 Mitarbeiter sind dort dann beschäftigt.

„Konsequenter Einsatz macht sich bezahlt“

„Diese Ansiedelung ist ein sichtbarer Beweis dafür, dass Tulln nach wie vor ein attraktiver Standort für Betriebe ist. Der konsequente Einsatz für den Wirtschaftsstandort macht sich auch am Arbeitsmarkt bezahlt“, freut sich auch Bürgermeister Peter Eisenschenk in der Aussendung der Stadtgemeinde.