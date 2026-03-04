Brandeinsatz: Feuerwehr rettet Baby und zwei Erwachsene

In der Nacht auf Mittwoch, 4. März 2026, mussten gleich fünf Feuerwehren zu einem Zimmerbrand nach Glaubendorf (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) ausrücken. Zwei Personen und ein Baby konnten gerettet werden.

Kurz nach 1.30 Uhr schrillten die Alarmglocken bei den Feuerwehren Glaubendorf, Ziersdorf, Großwetzdorf, Rohrbach und Thern. In Glaubendorf (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) war nämlich ein Zimmerbrand ausgebrochen. Vor Ort wurden umgehend die Löscharbeiten im Brandraum begonnen, zeitgleich hat man eine Schiebeleiter in Stellung gebracht, um drei im ersten Obergeschoss eingeschlossene Personen zu sichern.

Mit Druckbelüfter Rettungsweg rauchfrei gemacht

Parallel wurde ein Druckbelüfter eingesetzt, um den Rettungsweg auch rauchfrei zu machen. Als das im Stiegenhaus gelungen ist, konnten zwei Personen und ein Baby das Gebäude verlassen und wurden der Rettung zur weiteren Versorgung übergeben, berichten die Florianis nun. Anschließend hat man mit einer Wärmebildkamera noch Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Brandgut ins Freie gebracht.

70 Florianis im Einsatz

Das Gebäude hat man anschließend vollständig entraucht, zusätzlich wurde die Decke im betroffenen Bereich geöffnet und noch einmal sorgfältig kontrolliert, damit man versteckte Glutnester ausschließen kann. Insgesamt standen rund 70 Florianis sowie das Rote Kreuz Ziersdorf und Großweikersdorf, ein Notarzt und die Polizei vor Ort im Einsatz.