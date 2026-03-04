Schwer Verletzter nach Messerstichen im Tiefschlaf

Im Bereich des Keplerplatzes ist es Dienstagnachmittag, am 3. März 2026, zu Messerstichen gekommen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, nach dem Tatverdächtigen wird gesucht.

Im 10. Wiener Bezirk ist es Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen. Am Vorplatz der Keplerkirche hat einer der beiden dann mit einem Küchenmesser zugestochen und seinem Kontrahenten laut Polizeiinformationen mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Danach ist er geflohen, Passanten haben die Einsatzkräfte verständigt.

Landeskriminalamt ermittelt nun

Die Identität des Opfers ist noch ungeklärt, er sei jedenfalls von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht worden und befindet sich derzeit im Tiefschlag, so die Beamten. Das Landeskriminalamt ermittelt nun die Hintergründe der Tat und eine mögliche Beziehung zwischen Täter und Opfer.