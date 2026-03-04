Vermisste Mädchen (14) in Wien gefunden: Polizistin bei Einsatz verletzt

Zwei vermisste Mädchen wurden Dienstagabend von der Polizei bei einem Wiener Einkaufszentrum angetroffen. Eine der beiden trat dabei einer Polizistin gegen das Bein und verletzte sie dadurch.

Eines der beiden Mädchen wollte nicht wieder zurück und war "unkooperativ", so die Polizei.

Am frühen Dienstagabend, am 3. März 2026 gegen 18.15 Uhr, wurden Wiener Beamte von einer Polizeidienststelle in Niederösterreich verständigt, dass sich zwei als vermisst gemeldete Jugendliche im Bereich eines Einkaufszentrums in der Albert-Schweitzer-Gasse aufhalten sollen. Die beiden 14-jährigen Mädchen wurden von den Polizisten dort auch angetroffen und angehalten. Doch eine der beiden wollte nicht zurück und verhielt sich unkooperativ, heißt es nun in einer Aussendung.

Polizistin konnte Dienst nicht fortsetzen

Einer Beamtin trat sie schließlich gegen das Bein und verletzte sie dadurch. Die Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und schließlich nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Danach wurde sie in eine betreute Wohneinrichtung gebracht. Die Polizistin hat ihren Dienst übrigens nicht mehr fortsetzen können.