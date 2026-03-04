Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Österreich findet euch
Bild auf 5min.at zeigt Ladislav V.
Seit dem Abend des 27. Februar 2026 fehlt von dem 18-jährigen Ladislav V. jede Spur.
Wien
04/03/2026
Hinweise gesucht

18-Jähriger aus der Slowakei vermisst: Letzte Spur führt nach Wien

Große Sorge um einen 18-Jährigen: Ladislav V. aus Kráľ in der Slowakei wird seit 27. Februar 2026, 19 Uhr, vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist Wien.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(46 Wörter)

Der junge Mann ist laut Angaben rund 165 bis 170 Zentimeter groß und hat braune Haare. „Österreich findet euch“ bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Jeder Hinweis könnte entscheidend sein – Hast du ihn gesehen?

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: