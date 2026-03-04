18-Jähriger aus der Slowakei vermisst: Letzte Spur führt nach Wien

Große Sorge um einen 18-Jährigen: Ladislav V. aus Kráľ in der Slowakei wird seit 27. Februar 2026, 19 Uhr, vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist Wien.

Seit dem Abend des 27. Februar 2026 fehlt von dem 18-jährigen Ladislav V. jede Spur.

Der junge Mann ist laut Angaben rund 165 bis 170 Zentimeter groß und hat braune Haare. „Österreich findet euch“ bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Jeder Hinweis könnte entscheidend sein – Hast du ihn gesehen?