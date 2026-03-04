Sanierung der Eitek GmbH: Gläubiger fordern Millionen – so geht es jetzt weiter

Nach dem Insolvenz-Schock beim niederösterreichischen Automobilzulieferer Eitek GmbH gibt es nun neue Details zum Verfahren. Beim Landesgericht Korneuburg fand aktuell die erste wichtige Prüfungstagsatzung statt.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, haben bis zum Ablauf der Frist insgesamt 535 Gläubiger Forderungen angemeldet. Die Summe ist gewaltig: Rund 20,8 Millionen Euro stehen im Raum, wovon bisher ca. 10,7 Millionen Euro anerkannt wurden.

Eigenverwaltung bleibt vorerst bestehen

Die gute Nachricht für die 319 Mitarbeiter in Ebergassing: Der Betrieb läuft stabil weiter. Laut AKV berichtet der Sanierungsverwalter, dass der Finanzplan bisher eingehalten wird. Weder der Sanierungsverwalter noch die Gläubiger haben derzeit eine Schließung des Unternehmens beantragt.

Entscheidung fällt im April

Das Ziel der Eitek GmbH bleibt ein Sanierungsplan. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent angeboten, die innerhalb von zwei Jahren gezahlt werden soll. Ob dieser Plan angenommen wird, entscheidet sich am 15. April 2026 bei der Abstimmungstagsatzung. Bis dahin wird genau geprüft, ob das Angebot für die Gläubiger angemessen und für das Unternehmen erfüllbar ist, heißt es. Mehr zu den Hintergründen der Insolvenz und der Geschichte des Traditionsbetriebs liest du in unserem früheren Artikel: Hunderte Mitarbeiter, Millionenschulden: Eitek GmbH ist insolvent.