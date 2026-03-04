Rückholaktion: Erster Charterflug landet Mittwochabend in Wien

Die Lage vor Ort bleibt kritisch. „Die militärischen Auseinandersetzungen halten unvermindert an, auch wenn es zwischendurch ruhigere Phasen gibt. Das heißt aber nichts, die Situation bleibt brandgefährlich für die Österreicherinnen und Österreicher“, erklärte das Außenministerium am Mittwoch im Pressegespräch. „Unsere oberste Priorität ist nach wie vor die Sicherstellung der Sicherheit aller Österreicherinnen und Österreicher in der Region.“

Erster Charterflug mit 151 Personen erwartet

Ein erster Meilenstein der Evakuierung wird am Mittwochabend erreicht. Ein gecharterter Flug aus Maskat ist bereits unterwegs. „Wir erwarten ihn so nach 20 Uhr. An Bord sind 151 Personen“, so das Ministerium. Für Donnerstag sind bereits zwei weitere Maschinen mit der Austrian Airlines geplant: Ein Flug von Riad nach Wien mit 300 Plätzen sowie eine weitere Maschine aus Maskat mit 180 Plätzen. „Unser Ziel bleibt auch unverändert, wir unterstützen alle, dass sie so rasch wie möglich aus dem Gefahrengebiet ausreisen können und so rasch wie möglich auch wieder sicher in der Heimat, sprich in Österreich, ankommen.“

Jagdkommando sichert überfüllte Bus-Konvois

Da viele Flughäfen direkt im Krisengebiet nicht angeflogen werden können, erfolgt der Transport zu den sicheren Drehkreuzen in Saudi-Arabien und im Oman per Bus. Dabei gibt es Unterstützung: „Ich möchte an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Danke an die Kollegen des Innenministeriums und des Verteidigungsministeriums richten, speziell das Jagdkommando, das uns in dieser schwierigen Situation vor Ort, vor allem in den Teams und in Begleitung der Busse enorm hilft.“ Die Zustände bei diesen Transporten sind eine enorme Herausforderung, heißt es. Ein Bus von Doha nach Riad sei „wirklich aber so voll, dass der Beifahrersitz sogar im Bus genutzt werden musste und Kinder auf dem Schoß ihrer Eltern sitzen.“ Da die Hotelkapazitäten in Maskat bereits „ausgeschöpft“ sind, müssen Konvois teils um 4 Uhr morgens aufbrechen: „Wir schauen natürlich, dass die Österreicher und Österreicher möglichst wenig Zeit am Flughafen oder in Maskat verbringen müssen.“

„Nutzen Sie jede kommerzielle Chance“

Trotz der staatlichen Hilfe richtet das Ministerium einen dringenden Appell an alle Reisenden: „Die dringende Empfehlung unsererseits aber, wenn es jetzt kommerzielle Rückflugmöglichkeiten gibt, sollten diese unbedingt genutzt werden.“ Man solle nicht auf die staatlichen Charter warten, wenn andere Wege offenstehen: „Der Aufruf an alle Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie eine sichere Ausreisemöglichkeit haben, bitte nutzen Sie die.“

Kommunikationsprobleme und Erreichbarkeit

Ein großes Hindernis ist derzeit die Technik. Viele Betroffene berichten, dass sie trotz Registrierung keine Informationen erhalten. „Wir wissen noch nicht genau, was der Grund ist, warum die Nachrichten nicht alle ankommen. Es kann auch an technischen Problemen liegen“, so das Ministerium. In diesem Fall gelte: „Bitte setzen Sie sich direkt mit der Botschaft in Verbindung. Unsere Kolleginnen und Kollegen dort sind wirklich Tag und Nacht für Sie erreichbar.“ Aktuell sind noch rund 2.300 Reisende in der Region registriert. Zwar sinkt die Zahl in den Hotspots wie den Vereinigten Arabischen Emiraten leicht, doch die Priorität bleibe die Betreuung von besonders schutzbedürftigen Personen, wie „Menschen mit medizinischen Bedürfnissen, alte Menschen und natürlich Familien mit kleinen Kindern.“