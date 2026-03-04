Polizeieinsatz nach Zweitliga-Spiel in Wien-Penzing

Nach dem gestrigen Fußballspiel der zweiten Liga im Allianz Stadion ist es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Vorfall ereignete sich am 3. März 2026 gegen 20.30 Uhr im 14. Wiener Gemeindebezirk.

Nachdem die Stimmung bereits während der Partie durch illegale Pyrotechnik aufgeheizt war, eskalierte die Situation nach Spielende im Außenbereich.

Bereits während des Spiels wurden im Bereich der Gästefans sowie im Sektor der Heimfans wiederholt pyrotechnische Gegenstände gezündet. Laut Polizei wurden entsprechende Anzeigen erstattet.

Zusätzliche Kräfte im Stadion

Weil sich Heimfans in Richtung Gästesektor bewegten, positionierte die Polizei zusätzliche Kräfte im Stadion, um mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Nach Spielende verließen rund 100 Heimfans geschlossen das Stadion und gingen in Richtung Linzer Straße. Da ein Zusammentreffen mit abströmenden Gästefans befürchtet wurde, errichteten Polizeikräfte eine Sperre.

Mehrere Durchbruchsversuche

Laut Angaben kam es in weiterer Folge zu mehreren Versuchen, die polizeiliche Sperrkette zu durchbrechen. Die Einsatzkräfte setzten in mehreren Fällen Körperkraft ein, um ein Durchkommen zu verhindern. Nachdem sich die Gruppe der Heimfans schließlich entfernte, wurde festgestellt, dass ein Streifenwagen beschädigt und eine Polizei-Kennzeichentafel gestohlen wurde. Die Ermittlungen dazu laufen.