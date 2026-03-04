Schwerpunkt gegen Jugendkriminalität: Vier Festnahmen in Wien-Favoriten

Drogenfunde, Festnahmen und verstärkte Präsenz: Die Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität nahm in der vergangenen Nacht Favoriten ins Visier.

In der Nacht von 2. auf 3. März 2026 führte die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) in Innerfavoriten eine Schwerpunktaktion durch. Ziel war es, Jugendkriminalität einzudämmen. Zusätzlich wurde im gesamten Bereich des Stadtpolizeikommandos Favoriten verstärkt Streife gegangen – mit Fokus auf Geschäfts- und Autoeinbrüche durch jugendliche Tätergruppen.

Zwei Männer auf frischer Tat ertappt

Am Keplerplatz schlugen Beamte des Landeskriminalamtes Wien zu: Zwei Männer (31, staatenlos, und 29, afghanischer Staatsbürger) wurden wegen des Verdachts auf Suchtmittelhandel im öffentlichen Raum auf frischer Tat festgenommen. Sichergestellt wurden 5,4 Gramm Cannabisharz, 0,9 Gramm Kokain und 120 Euro Bargeld. Einer der beiden Beschuldigten wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Weitere Festnahmen gab es ebenfalls:

Ein 22-jähriger Rumäne wurde aufgrund einer fremdenrechtlichen Festnahmeanordnung angehalten. Ein 28-jähriger Algerier wurde wegen einer aufrechten Festnahmeanordnung im Zusammenhang mit dem Verdacht auf schwere Körperverletzung und Nötigung festgenommen.

Die Bilanz der Aktion: