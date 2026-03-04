Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt ein Fiakerpferd in Wien.
Ein Fiakerpferd brach heute Mittag zusammen und starb auf der Straße.
11. Bezirk/Wien
04/03/2026
Fiakerpferd auf offener Straße zusammengebrochen und eingeschläfert

Am Mittwochvormittag brach in der Haidestraße ein Fiakerpferd zusammen. Trotz Rettungsversuchen konnte das Tier nicht mehr gerettet werden.

von Nadia Alina Gressl
Augenzeugen alarmierten den VGT, nachdem das Pferd gegen 11.30 Uhr leblos auf dem Asphalt lag. Berichten zufolge versuchten mehrere Fiakerfahrer vergeblich, das Tier wieder aufzurichten. Eine weitere Zeugin schilderte, dass das Pferd über einen längeren Zeitraum regungslos am Boden verharrte. Mittlerweile herrscht traurige Gewissheit: Das Tier musste noch an der Unfallstelle eingeschläfert werden, das geht aus einer aktuellen Aussendung vom VGT hervor.

VGT: „Stadt ist kein Ort für Pferde“

„Dieser Fall beweist einmal mehr: Eine Stadt ist kein Ort für Pferde, es ist zu gefährlich, zu laut, zu stressig“, betont Georg Prinz, Obperson-Stellvertreter des VGT. Laut dem Verein sei das Festhalten an der Fiaker-Tradition ein „rigoroses Festhalten an veralteten Werten zum Leidwesen der Tiere“.

