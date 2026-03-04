Skip to content
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Zivilbeamte beobachteten die Verdächtigen dabei, wie sie gezielt ältere Menschen verfolgten.
5. Bezirk/Wien
04/03/2026
Am Tag:

Trickdiebstahl in Wien-Margareten: Trio auf frischer Tat ertappt

Ein gezielter Schwerpunkt gegen Straßenkriminalität führte am Dienstag zur Festnahme von drei mutmaßlichen Trickdieben im Alter von 14, 37 und 39 Jahren.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)

Dienstagmittag (3. März 2026, 12.45 Uhr) schlugen zivile Kräfte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in der Reinprechtsdorfer Straße in Wien-Margareten zu. Im Zuge einer Schwerpunktstreife gegen Trickdiebstähle fiel den Beamten eine dreiköpfige Gruppe auf, die gezielt ältere Menschen im öffentlichen Raum ansprach und verfolgte.

Kurz darauf kam es zum Zugriff:

Die Verdächtigen konnten nach einem vollendeten Trickdiebstahl in einer Wohnung auf frischer Tat betreten werden. Zwei Frauen sollen sich unter dem Vorwand, ein Glas Wasser zu benötigen, Zutritt zur Wohnung eines betagten Opfers verschafft haben. Während das Opfer abgelenkt wurde, stahlen sie Bargeld und Schmuck.

Vorläufig festgenommen

Die drei Tatverdächtigen (14, 37 und 39 Jahre alt, rumänische Staatsangehörige) wurden vorläufig festgenommen. In ihrem Fahrzeug fanden die Polizisten das vom Opfer beschriebene Diebesgut sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte, laufen.

Polizei warnt:

Fremde Personen sollten nicht in die Wohnung gelassen werden. Bei verdächtigen Situationen sofort die Polizei verständigen.

