Polizisten entlarven „Sportler“ als Fahrraddiebe

In voller Montur mit Helm, Handschuhen und Sportkleidung wollten zwei Männer (33, 34) auf einem hochwertigen Mountainbike offenbar als harmlose Radsportler durchgehen. Doch eine Funkwagenbesatzung ließ sich nicht täuschen.

Eine aufmerksame Funkwagenbesatzung bemerkte die beiden mit einem hochwertigen Mountainbike. Obwohl sie mit Sportkleidung, Helm und Handschuhen unterwegs waren – offenbar um unauffällig zu wirken – fiel ihr Verhalten auf. Die Polizisten stellten Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung fest.

Bei der Kontrolle zeigte sich:

Beide Männer (33 und 34 Jahre, österreichische Staatsbürger) sind einschlägig wegen Fahrraddiebstählen vorgemerkt. In einem Rucksack fanden die Beamten eine Akku-Flex – mutmaßlich das Tatwerkzeug. Einer der Verdächtigen gab an, das Fahrrad kurz zuvor aus einem Fahrradabstellraum gestohlen zu haben. Die beiden wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrrad, das Werkzeug sowie Suchtmittel wurden sichergestellt.

Sind die Beiden für mehr verantwortlich?

Das Landeskriminalamt Wien (Bereich Beschaffungskriminalität) ermittelt weiter. Es besteht der Verdacht, dass die Männer für weitere ungeklärte Fahrraddiebstähle verantwortlich sein könnten. Einer der Tatverdächtigen wurde außerdem angezeigt, weil er das Fahrrad in suchtgiftbeeinträchtigtem Zustand gelenkt haben soll.