Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Wie wird das Wetter am Donnerstag in Wien?
Wien
04/03/2026
Wetterprognose

15 Grad und Sonne: Am Donnerstag wird es frühlingshaft in Wien

Sonnenbrille bereit? Der Donnerstag verwöhnt uns mit Kaiserwetter. Laut GeoSphere Austria knacken wir die 15-Grad-Marke.

von Nadia Alina Gressl
Der Tag startet frisch bei etwa 3 Grad. Örtlich ist Geduld gefragt: „Anfangs kann es vor allem im Bereich der Donauauen flache Dunst- und Nebelfelder geben“, so die Experten der GeoSphere. Doch der Nebel verzieht sich schnell. „Davon abgesehen scheint die Sonne ungestört, oft sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel“, heißt es weiter. Bei nur „schwach wehendem Wind“ steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 15 Grad.

