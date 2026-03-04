15 Grad und Sonne: Am Donnerstag wird es frühlingshaft in Wien

Der Tag startet frisch bei etwa 3 Grad. Örtlich ist Geduld gefragt: „Anfangs kann es vor allem im Bereich der Donauauen flache Dunst- und Nebelfelder geben“, so die Experten der GeoSphere. Doch der Nebel verzieht sich schnell. „Davon abgesehen scheint die Sonne ungestört, oft sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel“, heißt es weiter. Bei nur „schwach wehendem Wind“ steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 15 Grad.