Mit Botox-Spritze in der Hand: Finanzpolizei erwischt Kurpfuscherin

Die Finanzpolizei hat am Wochenende bei einer gezielten Kontrolle eine Frau in flagranti beim Verabreichen von Botox erwischt. Bei ihr handelte es sich um eine "illegale Beauty-Ärztin", heißt es nun aus dem Finanzministerium.

Bei der Frau handelte es sich um eine Ärztin aus einem Drittstaat, die extra nach Wien gereist war, um hierzulande kosmetische Behandlungen auf dem Schwarzmarkt anzubieten, so der Vorwurf der Finanzpolizei. Sie wurde schließlich eben dabei ertappt, wie sie gerade einer Patientin eine Injektion im Gesichtsbereich verabreichte.

Mehrere Behandlungen bereits durchgeführt

Im Zuge der Kontrollen haben die Beamten dann auch mehrere weitere Personen angetroffen. Einige von ihnen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits entsprechenden Behandlungen unterzogen. Außerdem fand man zahlreiche Medikamente, Spritzen sowie weitere medizinische Utensilien. Die „Kurpfuscherin“ gab in einer ersten Befragung an, in ihrem Herkunftsstaat als Medizinerin tätig zu sein. Eine erforderliche Berechtigung zur Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich habe sie aber nicht, gab sie weiter zu.

Einnahmen am Staat vorbeigeschleust

Und sie legte noch ein weiteres Geständnis ab: Bereits in der Vergangenheit habe sie mehrfach Patienten in Österreich behandelt. Die arzneimittelpflichtigen Präparate, die man vor Ort gefunden hat, hätte sie erst am Vortag persönlich im Reisegepäck nach Österreich eingeschmuggelt. Zudem hat sie, so das Ministerium, ihre Einnahmen am Staat vorbeigeschleust. Wie nachfolgende Ermittlungen der Landespolizeidirektion Wien ergaben, habe es bereits in der Vergangenheit Anzeigen gegen die angebliche Ärztin wegen Kurpfuscherei gegeben. Weitere Ermittlungen laufen nun.