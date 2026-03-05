Zwei Drogerien bestohlen: Polizei sucht jetzt nach diesen Männern

Zwei Männer stehen im Verdacht aus zwei Drogeriemärkten in Niederösterreich am 22. Dezember 2025 Waren im Wert von über 700 Euro gestohlen zu haben. Nun wird nach ihnen mittels Lichtbildern gesucht.

Am 22. Dezember 2025 gegen 14.20 Uhr sollen sie in einen Drogeriemarkt im Ortsgebiet von Aspang-Markt (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) spaziert sein und dort Waren gestohlen haben. Rund zwei Stunden später wurden die beiden gefilmt, wie sie in eine Drogerie in Gloggnitz (ebenfalls Bezirk Neunkirchen) gingen und dort wieder Sachen gestohlen haben. Laut Polizeiinformationen beläuft sich der Gesamtwert des Diebesgutes auf über 700 Euro. Man hofft nun mit der Veröffentlichung der Fotos der beiden Verdächtigen an Hinweise aus der Bevölkerung zu kommen. Diese werden an die Polizeiinspektion Gloggnitz unter der Nummer 059 133 3352 erbeten.