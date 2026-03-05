93 Millionen Euro: Immobilien in Wiener Innenstadt wechseln Besitzer

Gleich zwei Top-Immobilien im Herzen Wiens hat die Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) nun verkauft. Und der Preis kann sich sehen lassen: Insgesamt wechselten die Immobilien um 93 Millionen Euro ihre Besitzer.

Die beiden Liegenschaften waren bereits seit Jahrzehnten im Eigentum der Raiffeisen Ware Austria AG (RWA), heißt es nun laut Wirtschaftsmagazin „GEWINN“. Und das ist auch nicht weiter ungewöhnlich, wechseln Objekte rund um den Stephansdom doch nur selten den Besitzer. Falls es dann doch einmal so weit ist, sind die Preise auch dementsprechend hoch, wie im vorliegenden Fall. So ließ sich die RWA für das Haus Kärntner Straße 16 etwa 57,5 Millionen Euro bezahlen, die Immobilie gehört nun der Holding der Familie Muzicant, heißt es im Bericht.

35,5 Millionen Euro für Anteile an Gebäudekomplex

Zusätzlich hat die RWA noch etwas mehr als die Hälfte eines Gebäudekomplexes zwischen der Seiler- und der Spiegelgasse verkauft. Dort hat unter anderem die Raiffeisen Stadtbank Wien eine Filiale. Die Vienna Insurance Group hat dabei zugeschlagen, die Anteile ließen sie sich 35,5 Millionen Euro kosten, so der „GEWINN“.