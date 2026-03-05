Polizei greift ein: Mann drohte seine Frau mit der Schere umzubringen

Ein Streit in einer Wohnung in Wien-Neubau ist am Mittwoch, dem 4. März, eskaliert. Ein 38-jähriger Mann soll seine Ehefrau mit einer Schere mit dem Umbringen bedroht haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz darauf fest.

Ein Polizeieinsatz in Wien-Neubau hat am Mittwochvormittag zu einer Festnahme geführt. Ein 38-Jähriger steht im Verdacht, seine gleichaltrige Ehefrau im Zuge eines Streits mit einer Schere bedroht zu haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in einer Wohnung im Bezirk.

Polizei nimmt Mann nahe Wohnung fest

Beamte der Polizeiinspektion Stiftgasse wurden alarmiert und rückten zum Einsatzort aus. In der Nähe der Wohnung konnten sie den Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Gegen den Mann wurde ein sofortiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.