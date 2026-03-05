Festnahme in Wien: Wurde 18-Jährige zur Prostitution gezwungen?

In Wien wurde ein 49-jähriger Mann festgenommen, nachdem Ermittlungen wegen mutmaßlicher Zwangsprostitution aufgenommen wurden. Eine 18-jährige Frau hatte zuvor die Polizei informiert.

Die Wiener Polizei wurde kürzlich auf ein Bordell im Bezirk Donaustadt aufmerksam, nachdem sich eine 18-jährige Frau hilfesuchend an die Betreiberin gewandt hatte. Die junge Frau berichtete, dass sie zur Prostitution gezwungen werde.

Mit Verdienstmöglichkeit nach Wien gelockt

Daraufhin übernahm das Landeskriminalamt Wien die Ermittlungen. Laut bisherigen Erkenntnissen soll die Frau vor etwa einem Jahr von einer 33-jährigen Frau und einem 49-jährigen Mann, beide rumänische Staatsangehörige, nach Wien gelockt worden sein. Ihnen zufolge wurde der jungen Frau zunächst versprochen, als Babysitterin Geld zu verdienen. Nach rund drei Monaten sollen die beiden Verdächtigen begonnen haben, die Frau mit Gewalt zu bedrohen und zur Prostitution zu zwingen. Der 49-Jährige steht außerdem im Verdacht, sie vergewaltigt zu haben. Bis zu ihrem 18. Geburtstag sei die Frau in privaten Wohnungen zur Prostitution gezwungen worden, bevor sie anschließend in ein Bordell im Bezirk Donaustadt gebracht wurde. Den gesamten erzielten Verdienst sollen die beiden Verdächtigen einbehalten haben.

Festnahme folgte

Gestern Abend konnte der 49-jährige Tatverdächtige in seiner Wohnung im Bezirk Simmering festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Seine 33-jährige mutmaßliche Komplizin wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.