Arbeiter (45) trennt sich linken Unterarm teilweise ab

Auf einem Firmengelände in Wien-Liesing ist es Mittwochnachmittag, am 4. März 2026 gegen 16.30 Uhr, zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen, wie die Berufsrettung nun berichtet.

Ein 45-jähriger Arbeiter dürfte vor Ort mit seinem linken Arm in eine Maschine geraten sein, wobei der Unterarm zerquetscht und teilweise abgetrennt wurde, so die Einsatzkräfte. Anwesende Kollegen haben sofort Erste Hilfe geleistet und versucht, die starken Blutungen zu stoppen. Die Berufsretter übernahmen die Versorgung und stoppten sie dann schließlich ganz.

Wiener Rettungshubschrauber musste ausrücken

Der Verunfallte litt unter schweren Schmerzen und musste medikamentös behandelt werden. Schon beim Abtransport musste der Mann immobilisiert, intubiert und beatmet werden, damit er stabil und unter den besten Bedingungen in eine Klinik gebracht werden konnte. Schließlich wurde er vom Wiener Rettungshubschrauber in den Schockraum eines Krankenhauses geflogen.