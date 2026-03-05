Massenschlägerei zwischen Iranern in Wien: 9 Personen verletzt

Neun Verletzte gab es bei einer Schlägerei vor einem Islamischen Zentrum in der Richard-Neutra-Gasse in Wien-Floridsdorf. Dabei dürfte es sich wohl um Befürworter und Gegner des iranischen Regimes handeln.

Nachdem man bereits vor Ort war, musste die Polizei Mittwochabend noch einmal in die Richard-Neutra-Gasse ausrücken.

Bei einer religiösen Einrichtung hat in Wien-Floridsdorf Mittwochnachmittag eine Veranstaltung stattgefunden, an der mehrere hundert Personen teilgenommen haben. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde zeitgleich eine rechtmäßige Kundgebung abgehalten, die sich gegen die Veranstaltung gerichtet hat. Gegen 20 Uhr war diese dann aus und die Besucher haben die Einrichtung verlassen. Einzelne Personen wollten daraufhin zur Kundgebung gelangen, was von den Polizisten aber unterbunden wurde.

Zwei Festnahmen, 20 Anzeigen

Gegen 21 Uhr kam von der Veranstaltung niemand mehr heraus, auch die Kundgebung wurde langsam beendet, womit eine halbe Stunde später auch der Polizeieinsatz zu Ende war. Im Lauf des Einsatzes mussten zwei Personen festgenommen werden – eine Person wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, eine weitere wegen aggressiven Verhaltens. Insgesamt wurden zusätzlich 20 Anzeigen erstattet.

Plötzlich gingen mehrere Polizeinotrufe ein

Wenige Minuten, nachdem der Einsatz zu Ende war, sind plötzlich mehrere Anrufe beim Notruf eingegangen. Rund 70 Personen hatten sich nämlich wieder vor der Einrichtung versammelt und prügelten sich dort. Dabei seien auch Stöcke und Holzlatten verwendet worden. Polizisten sowie Kräfte der Spezialeinheit WEGA konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Insgesamt wurden dabei aber neun Personen verletzt, sie mussten von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt werden. Sieben von ihnen wurden anschließend auch ins Krankenhaus gebracht.