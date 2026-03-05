35 Räder gestohlen: Dieb nach wenigen Stunden gestellt

Nachdem jemand mindestens 35 Räder aus Fahrradabstellräumen im Wiener Stadtgebiet zwischen 22. Dezember 2025 und 30. Jänner 2026 gestohlen haben soll, wurde nun ein Tatverdächtiger festgenommen.

Nach dem Mann wurde mittels Lichtbild seit 3. März 2026 gefahndet, kurz später gingen auch schon konkrete Hinweise ein, die letztlich zur Festnahme des Mannes führten. Er steht im Verdacht zwischen Ende Dezember 2025 und Ende Jänner 2026 nicht weniger als 35 Fahrräder im Wert von mehr al 37.000 Euro gestohlen zu haben, berichtete die Polizei vor zwei Tagen.

In Wohnhausanlage festgenommen

Dem Hinweis folgten die Beamten in den Bereich um die Wienerbergstraße im 10. Bezirk, wo sie den Gesuchten Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf einem Supermarktparkplatz auch fanden. Er versuchte, zu fliehen, konnte schließlich in einer Wohnhausanlage festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 19-jährigen Serben, berichtet die Polizei nun.