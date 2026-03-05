„Mr. Worldwide“: Dieser Star kommt nach Wien

US-Rapper Pitbull kehrt 2026 nach Österreich zurück! Am 18. November verwandelt er die Wiener Stadthalle in eine Partyzone. Mit dabei als Special Guest: Lil Jon.

Der US-Rapper Pitbull bringt seine „I’m Back Tour“ 2026 nach Österreich. Das Konzert findet am 18. November 2026 um 19.30 Uhr in der Wiener Stadthalle (Halle D) in Wien statt. Als Special Guest wird Lil Jon auftreten. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am 13. März. Ein Pre-Sale ist bereits ab 12. März um 10 Uhr verfügbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 18:10 Uhr aktualisiert