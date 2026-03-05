Am Freitag: Viel Sonne über der Bundeshauptstadt

Wien darf sich am Freitag, dem 6. März 2026, auf einen weiteren Tag mit viel Sonnenschein freuen.

Wien erwartet am Freitag, dem 6. März 2026, erneut beständiges Hochdruckwetter. Nach einem frischen Start in den Tag setzt sich verbreitet die Sonne durch. Die GeoSphere Austria prognostiziert: „Erneut steht ein durchwegs sonniger Tag bevor.“ Während es am Morgen mit 2 Grad noch kühl bleibt, klettert das Quecksilber am Nachmittag auf milde 16 Grad. Der zunächst schwache Wind frischt im Tagesverlauf mäßig auf und dreht auf Südost.