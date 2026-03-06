Skip to content
/ ©LPD Stmk
Foto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle in der Nacht
Der Kontrolle hat sich der junge Autofahrer erst entzogen.
Wien / Bezirk Korneuburg
06/03/2026
20 Kilometer weit

Kein Führerschein, unter Drogen: 17-Jähriger rast vor Polizei davon

Donnerstagabend, am 5. März 2026 gegen 21 Uhr, entzog sich ein junger Autofahrer der Anhaltung durch die Polizei im Wiener Stadtgebiet. Erst 20 Kilometer später konnte er in Niederösterreich angehalten werden.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau konnten den 17-jährigen Niederösterreicher schließlich auf der A22 im Gemeindegebiet von Stockerau (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) anhalten – nach erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen und zahlreichen weiteren Verwaltungsübertretungen in den 20 Kilometern davor.

Jugendlicher wird jetzt angezeigt

Wie die Polizei berichtet, war das Auto nicht zum Verkehr zugelassen, der 17-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein und war unter Drogeneinfluss unterwegs. Letzteres zeigte eine klinische Untersuchung. Er wird nach Abschluss der Erhebungen nun sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

