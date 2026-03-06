Polizei findet riesiges Arsenal bei Waffensammler (81)

Bereits am 2. März 2026 gegen 19.15 Uhr stand die Polizei im Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) im Einsatz. Vor Ort fanden sie bei einem 81-Jährigen ein regelrechtes Arsenal an Waffen.

Mehrere Streifen sind Montagabend, am 2. März 2026, zu einem Wohnhaus in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) gerufen worden. Der Grund: Gewalt in der Privatsphäre. Ein 81-jähriger Österreicher soll seine Ehefrau gefährlich bedroht haben, das Opfer habe sich in einen Raum eingeschlossen, berichtet die Polizei nun. Auf den 81-Jährigen waren dabei laut Zentralem Waffenregister nicht weniger als 70 Waffen registriert.

550 Kilo Munition gefunden

Als sie den Sachverhalt klärten, sind die Polizisten sowohl im Obergeschoss als auch im Keller auf zahlreiche, frei herumliegende Schusswaffen aufmerksam geworden. Da man den dringenden Verdacht hatte, dass Übertretungen nach dem Waffen- bzw. dem Kriegsmaterialgesetz vorlagen, hat das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung und andere Spezialeinheiten am 3. und 4. März das Wohngebäude durchsucht. Dabei wurde eine große Anzahl von Waffen, 550 Kilo Munition, Kriegsmaterial und diverses Waffenzubehör gefunden und sichergestellt.

Keine Hinweise auf terroristischen Hintergrund

Etwa 100 illegal besessene Waffen müssen nun überprüft werden, diese Überprüfung dauert derzeit noch an. Beim 81-Jährigen würde es sich jedenfalls vermutlich um einen Waffensammler handeln, Hinweise auf einen terroristischen oder sonstigen, religiös motivierten Hintergrund liegen nicht vor, so die Beamten weiter.

81-Jähriger wird angezeigt

Zusätzlich wurden noch Datenträger hinsichtlich strafbarer Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung sichergestellt und werden nun überprüft. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungs-, sowie ein Waffenverbot verhängt. Er wird nach Abschluss der Erhebungen außerdem an die Staatsanwaltschaft angezeigt.