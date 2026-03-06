Polizei hält Auto an, findet Drogen und Geld

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle haben Wiener Beamte Donnerstagabend, am 5. März 2026 gegen 21.50 Uhr, einen Rucksack mit Drogen, Geld und zwei Handys gefunden. Zwei Männer wurden schließlich festgenommen.

Ein 23-jähriger Österreicher als Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer aus Russland wurden Donnerstagabend in Wien-Meidling von der Polizei angehalten. Im Zuge der anschließenden Kontrollen stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein hatte und einen durch Drogen oder andere Mittel beeinträchtigten Eindruck auf die Beamten machte. Den „Besuch“ beim Amtsarzt verweigerte er.

Auch Auto wies mehrere Mängel auf

Im Innenraum fanden die Polizisten dann einen Rucksack, in dem eine geringe Menge weißes Pulver, eine Waage, 1.535 Euro in szenetypischer Stückelung und zwei Handys waren. Beide Männer wurden schließlich vorläufig festgenommen. Übrigens: Als wäre es noch nicht genug, dass der 23-Jährige ohne gültigen Führerschein und auf Drogen unterwegs war, wies auch das Fahrzeug „mehrere Mängel“ auf, so die Polizei abschließend.