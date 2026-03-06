Mann (38) rastet bei Festnahme aus: Polizisten angeschrien und bespuckt

In Wien-Margareten verlief eine Festnahme am Donnerstagvormittag nicht wie geplant. Der Verdächtige wurde aggressiv und spuckte einem Polizisten sogar ins Gesicht.

Am Donnerstag (5. März) ging in der Früh ein Notruf bei der Polizei in Wien-Margareten ein. Ein Zeuge berichtete, dass er einen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser versuchte, bei drei Fahrzeugen mit einer Glasflasche die Fensterscheiben einzuschlagen. Doch damit noch nicht genug: „Danach soll der Tatverdächtige in einen Supermarkt gegangen, dort mehrere Lebensmittel in seine Jackentasche gesteckt und ohne die Waren zu bezahlen das Geschäft verlassen haben“, informiert die Polizei, die sofort ausrückte.

Verdächtiger bei Festnahme „äußerst aggressiv“

Das Stadtpolizeikommandos Margareten hielt in der Nähe des Tatorts einen 38-jährigen Österreicher an. Laut Angaben der Beamten befand sich der Mann „in einem sichtlich durch Alkohol oder Suchmittel beeinträchtigten Zustand“. „Der Mann zeigte sich äußerst aggressiv und unkooperativ“, schildert die Polizei die Situation. Sie durchsuchten den Verdächtigen und fanden in dessen Rucksack eine Glasflasche sowie in den Jackentaschen Obst.

Angespuckt und angeschrien

Die Beamten mussten bei der Amtshandlung einiges mitmachen: „Im Zuge der Festnahme wurde der Tatverdächtige immer aufbrausender und schrie die Polizisten lautstark an. Einem der Beamten spuckte der 38-Jährige ins Gesicht“, so die Polizei. Der Mann befindet sich nun in polizeilicher Anhaltung.