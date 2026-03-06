Skip to content
/ ©fotolia.com
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Dieb, der in ein Auto einbrechen versucht.
Drei Autoeinbrecher wurden festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.
Wien / 6. Bezirk
06/03/2026
Donnerstagnachmittag

Polizisten erwischen Autoeinbrecher auf frischer Tat

Nachdem sie in Wien-Mariahilf Donnerstagnachmittag in ein Auto eingebrochen sind, wurden drei Männer von der Polizei festgenommen. Die Beamten hatten sie dabei beobachtet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden Donnerstagnachmittag, am 5. März 2026 gegen 14.30 Uhr, auf ein slowakisches Auto aufmerksam. Die drei Insassen beobachteten ihr Umfeld genau und verhielten sich verdächtig. Die Polizisten observierten sie daher einige Zeit, im Nahbereich eines großen Marktes gingen sie immer wieder im Bereich der geparkten Autos auf und ab und blockierten das Funksignal eines Fahrzeugs.

Verdächtige in Justizanstalt gebracht

So konnten sie sich Zugang in das Innere verschaffen und durchwühlten anschließend den Wagen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Georgier (37, 38 und 47 Jahre alt). Bei ihnen wurden zwei Funkunterbrecher gefunden, sie wurden schließlich in eine Justizanstalt gebracht.

