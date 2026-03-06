Polizisten erwischen Autoeinbrecher auf frischer Tat

Nachdem sie in Wien-Mariahilf Donnerstagnachmittag in ein Auto eingebrochen sind, wurden drei Männer von der Polizei festgenommen. Die Beamten hatten sie dabei beobachtet.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden Donnerstagnachmittag, am 5. März 2026 gegen 14.30 Uhr, auf ein slowakisches Auto aufmerksam. Die drei Insassen beobachteten ihr Umfeld genau und verhielten sich verdächtig. Die Polizisten observierten sie daher einige Zeit, im Nahbereich eines großen Marktes gingen sie immer wieder im Bereich der geparkten Autos auf und ab und blockierten das Funksignal eines Fahrzeugs.

Verdächtige in Justizanstalt gebracht

So konnten sie sich Zugang in das Innere verschaffen und durchwühlten anschließend den Wagen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Georgier (37, 38 und 47 Jahre alt). Bei ihnen wurden zwei Funkunterbrecher gefunden, sie wurden schließlich in eine Justizanstalt gebracht.