Mysteriöser Messerangriff in Wien-Semmering entpuppte sich als Lüge

In Wien-Simmering ist ein 32-jähriger Mann mit einer Stichverletzung im Unterbauch aufgefunden worden. Zunächst war von einem Angriff durch einen Unbekannten die Rede. Die Ermittlungen führten jedoch zu einem Bekannten des Opfers.

Gegen 22.30 Uhr wurde am Mittwochabend ein 32-jähriger Mann mit einer schweren Stichverletzung im Unterbauch im Bereich der Simmeringer Hauptstraße entdeckt. Nach ersten Angaben soll ein unbekannter Mann das Opfer zuvor nach einer Zigarette gefragt haben. Als der 32-Jährige angab, keine zu besitzen, soll der Täter ein Messer gezogen und zugestochen haben. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ermittlungen bringen neue Wendung

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. Bereits am nächsten Tag ergaben neue Befragungen jedoch ein anderes Bild des Vorfalls. Im Zuge der Einvernahme des Opfers erhärtete sich der Verdacht gegen einen 25-jährigen Bekannten des Verletzten. Laut bisherigen Erkenntnissen sollen sich Opfer, Tatverdächtiger und ein weiterer Bekannter gemeinsam in einer Wohnung aufgehalten und Alkohol konsumiert haben. Dabei dürfte der 25-Jährige ein Messer in die Hand genommen und damit herumhantiert haben. Vermutlich im alkoholisierten Zustand soll er den 32-Jährigen dabei verletzt haben.

Wunde zunächst selbst versorgt

Nach dem Vorfall sollen die Beteiligten zunächst in die Wohnung des Opfers gegangen sein, wo die Verletzung notdürftig versorgt wurde. Anschließend begaben sich die Männer laut Polizei sogar noch zu einer nahegelegenen Tankstelle, um weiter Alkohol zu trinken. Erst als die Schmerzen stärker wurden, verständigte der 25-Jährige schließlich den Notruf und flüchtete anschließend vom Ort. Am Abend des 5. März gelang es der Polizei schließlich, den Verdächtigen im Nahbereich seiner Wohnadresse festzunehmen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten eine geringe Menge Suchtmittel sowie mehrere Messer sicher. Eines der Messer wies Blutspuren auf und wurde als mögliches Tatmittel beschlagnahmt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 25-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. Zu den Vorwürfen wollte er sich bislang nicht äußern. Die Ermittlungen, auch zu einem weiteren Zeugen des Vorfalls, laufen derzeit noch.