Polizei findet „erschrockene“ Männer in Lagerraum

In Wien-Favoriten wurden Donnerstagnachmittag, am 5. März 2026 gegen 13.30 Uhr, zwei Personen festgenommen, nachdem die Polizisten in einem Lagerraum Drogen gefunden hatten.

Auf einem Markt in Wien-Favoriten wurden die Beamten von einem Standbesitzer angesprochen. Laut ihm sollen zwei Unbekannte mit einem Rucksack in seinen Lagerraum gegangen sein und sich dort nun verstecken. Als die Polizisten nachschauten, machten die beiden Männer einen „sehr erschrockenen Eindruck“, heißt es nun in einer Aussendung.

Rucksack konnte einem der beiden zugeordnet werden

Hinter einer Europalette fanden die Beamten dann auch den besagten Rucksack, in welchem sich eine größere Menge Suchtmittel befand. Insgesamt waren 278,20 Gramm Cannabiskraut, 51,7 Gramm Kokain und 1,76 Gramm Kokain bereits zum Einzelverkauf in abgepackte Säckchen vorbereitet. Die beiden 26-jährigen Syrer wurden daraufhin auf eine Polizeiinspektion gebracht, wo sie sich gegenseitig beschuldigten. Aufgrund weiterer Erhebungen konnte der Rucksack dann aber einem der beiden zugeordnet werden. Dieser wurde in die Justizanstalt gebracht, der zweite 26-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.