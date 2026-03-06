Ursache jetzt klar: 1.000 Fische in Unterer Lobau erstickt

Rund 1.000 Fische sind in der Unteren Lobau Mitte Februar verstorben, Passanten hatten die leblosen Kadaver damals entdeckt. Nun ist klar, woran die Fische verstorben sind.

Im Februar war noch unklar, warum die Fische verstorben sind, nun ist klar: Sie sind scheinbar erstickt. Grund für das Massensterben war schließlich der niedrige Wasserstand in Kombination mit der lang anhaltenden Eisdecke und der Freisetzung von Faulgasen, wie Medien berichten.

WWF übt Kritik

Die Umweltschutzorganisation WWF hat schon bei Bekanntwerden der Fälle heftige Kritik geübt und eine transparente Aufklärung gefordert. Schon damals war man sich sicher, dass das Sterben wohl auf den massiven Wassermangel zurückzuführen ist. Und man ist sich ebenfalls sicher: Ein solches Fischsterben wäre vermeidbar gewesen, wenn man genug Wasser eingeleitet hätte.