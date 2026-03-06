Wiener dürfen sich am Samstag über Sonnenschein freuen

Am Stadtrand sind am Morgen Nebelschwaden möglich, danach zeigt sich der Tag erneut sonnig und mild. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad bei meist schwachem Südostwind.

In der Früh kann es am Wiener Stadtrand mitunter ein paar Nebelschwaden geben. Sonst aber soll wieder den ganzen Tag die Sonne scheinen und der Himmel weitgehend wolkenlos bleiben. „Der Wind weht schwach, tagsüber erneut mäßig aus Südost“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Der Samstag bringt Frühtemperaturen zwischen minus 1 Grad am westlichen Stadtrand und 4 Grad im Zentrum. Die Tageshöchsttemperatur soll unverändert um 15 oder 16 Grad bleiben.