Ringstraße in Wien gesperrt: Demos sorgen für Staus

Am Samstagnachmittag kommt es wegen zwei Demonstrationen zu zeitweisen Sperren der Ringstraße. Der ÖAMTC empfiehlt, großräumig auszuweichen.

Die Sperren sollen ab etwa 14.30 Uhr beginnen. Bei den Demonstrationen handelt es sich um eine „Fahrraddemo anlässlich des feministischen Tags“ und „Hands Off Iran – Anti-Kriegs-Demonstration gegen den Angriff auf den Iran“.

Fahrraddemo startet beim Sigmund-Freud-Park

Die Fahrraddemo startet um 14.30 Uhr beim Sigmund-Freud-Park und führt unter anderem über die Schottengasse, die Innenstadt, Operngasse, Ringstraße gegen die Fahrtrichtung sowie Landstraße Hauptstraße und endet gegen 16 Uhr beim Robert-Hochner-Park. Ab dem Julius-Raab-Platz kann es zu zeitweisen Sperren der Ringstraße kommen. Wichtig: Wegen Bauarbeiten sind die Vorderer Zollamtsstraße in Fahrtrichtung Heumarkt sowie die Hintere Zollamtsstraße in beiden Richtungen gesperrt. Der ÖAMTC empfiehlt während der Demonstration unbedingt, großräumig auszuweichen.

Demo beim Parlament

Gegen 16.15 Uhr soll die zweite Demo beim Parlament starten. Sie führt über die Ringstraße, Schottengasse und Währinger Straße und endet dann gegen 18 Uhr in der Boltzmanngasse. Die ÖAMTC-Verkehrsexperten rechnen mit Staus auf der Ringstraße, Zweierlinie, rund um Karls- und Schwarzenbergplatz sowie auf allen Zufahrten zur Ringstraße.