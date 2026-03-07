Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Cannabispflanze und ein Polizeiauto.
Die Streifenpolizisten konnten zwei Männer beim Dealen erwischen.
Wien-Brigittenau
07/03/2026
Cannabis verkauft

Polizisten ließen Drogendeal platzen

Als Polizisten in Brigittenau am Freitagabend einen Drogendeal beobachteten, konnten sie die beiden Verdächtigen anhalten. Der 30-jährige Verkäufer wurde angezeigt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau waren am Freitagabend um 20 Uhr zu Fuß auf Streife unterwegs, und bemerkten zwei verdächtige Personen. Sie tauschten etwas aus, und gingen daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Einer der beiden, ein 26-jähriger Syrer konnte angehalten werden. Er hatte Cannabiskraut bei sich, und gestand das er dieses gerade eben gekauft hatte.

Dealer hatte Tabletten und Bargeld mit

Als die Polizisten die Verfolgung des mutmaßlichen Drogenverkäufers aufnahmen, lief dieser davon. Die Beamten gaben Warnschüsse ab, und der Mann wurde schließlich gestoppt, und vorläufig festgenommen. Bei dem 30-Jährigen aus Afghanistan fanden die Polizisten Bargeld und rezeptpflichtige Tabletten, und stellten diese sicher. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

