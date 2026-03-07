Polizei schnappt 19-jährigen Einbrecher

Der Bewohner eines Mehrparteienhauses in Döbling wurde am Morgen des 6. März durch laute Geräusche aus dem Keller des Hauses geweckt. Er hielt Nachschau, und bemerkte einen unbekannten Mann, der sich an den Türen mehrerer Kellerabteile zu schaffen machte. Daraufhin rief der Bewohner die Polizei. Außerdem sperrte er den mutmaßlichen Einbrecher im Keller ein.

Täter konnte aus dem Keller flüchten

Als die Beamten eintrafen, gab der Zeuge an, dass der Tatverdächtige durch ein kleines Kellerfenster entkommen sein soll. Die Beamten erwischten einen Mann, der gerade über den Gartenzaun geklettert war, und konnten ihn an Ort und Stelle festnehmen. Der 19-jährige Slowake hatte lediglich eine Hose und Turnschuhe an. Im Keller fand die Polizei einen Rucksack mit Diebesgut, und Einbruchswerkzeug vor. Außerdem konnten sie feststellen, dass ein Fenster aufgebrochen wurde. Der Einbrecher zeigte sich teilweise geständig, und wurde in eine Justizanstalt gebracht.