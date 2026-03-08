„Feministischer Kampftag“: Über 1.000 Demonstranten in Wien erwartet

Ab 13 Uhr startet in Wien eine Demo zum Weltfrauentag. Laut der Anmeldung werden sich etwa 1.000 Personen am Marsch vom Vogelweidplatz zum Heldenplatz beteiligen. Es kann auf der Route zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Anlässlich des Weltfrauentages findet am Sonntag in Wien eine Demo für den „internationalen feministischen Kampftag“ statt. Beginn des Marsches ist um 13 Uhr, er dauert voraussichtlich drei Stunden. Etwa 1.000 Personen werden erwartet.

So verläuft die Route der Demo

Die Demo beginnt am Vogelweidplatz, die Menge wird dann über die Hütteldorfer Straße und den Urban-Loritz-Platz marschieren. Dann geht es kurz über den Gürtel, und anschließend die Burggasse entlang. Über die Bellariastraße und den Burgring geht es durch das Tor, und die Demo endet am Heldenplatz. Entlang dieser Strecke kann es zu kurzfristigen Sperren und Anhaltungen kommen.