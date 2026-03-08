Rasanter Spurwechsel in Wien endete mit Raufhandel

Heftiger Streit auf Wiens Straßen: Nach einem riskanten Spurwechsel gerieten zwei Autofahrer aneinander – es kam zu Handgreiflichkeiten und einer Messerbedrohung, wie die LPD Wien berichtet.

Am 7. März gegen 20:20 Uhr kam es in Wien-Donaustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeuglenkern. Auslöser der Meinungsverschiedenheit war offenbar ein rasanter Spurwechsel eines der Beteiligten, bei dem der 56-jährige Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne zu blinken die Fahrspur wechselte.

Stehen geblieben, Rauferei folgte

Im Verlauf der Situation soll er dem zweiten Beteiligten, einem 29-jährigen Mann aus Brasilien, mit einem Messer gedroht haben. Die beiden Fahrzeuge kamen schließlich am Platz der Vereinten Nationen zum Stillstand, woraufhin es außerhalb der Autos zu Handgreiflichkeiten kam, bei denen beide Männer leichte Verletzungen erlitten.

Messer im Auto gefunden

Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst lehnten sie jedoch ab. Im Fahrzeug des 56-Jährigen wurde ein Messer in der Mittelkonsole aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen und nach Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.