Schlägerei eskaliert: Lenkerin mit 2,6 Promille bei Flucht gestoppt

In Wien eskalierte gestern Früh eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Mariahilfer Gürtel. Eine Beteiligte flüchtete mit dem Auto vor der Polizei - sie hatte 2,6 Promille.

Die 34-Jährige wurde weiters aufgrund des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden gestern Früh aufgrund einer Schlägerei zwischen mehreren Personen zum Mariahilfer Gürtel in Rudolfsheim Fünfhaus gerufen. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich mehrere abgestellte Fahrzeuge auf den ersten beiden Gürtelfahrbahnen, sowie mehrere Personen, die teilweise auf der Fahrbahn standen.

Schlägerei in Wien eskalierte

Zwischen drei Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, welche durch eine lautstarke Aufforderung durch die Beamten eingestellt wurde. Die drei Männer, ein 26-Jähriger (StA.: ungeklärt), ein 28-Jähriger (StA.: Rumänien) und ein 34-Jähriger (Stbg.: Österreich), machten einen durch Alkohol beeinträchtigten Eindruck und konnten teilweise keine genauen Angaben zu dem Vorfall machen, wiesen jedoch alle leichten Verletzungen auf. Die drei verletzten Männer lehnten mehrmals eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst ab.

Beteiligte flüchteten mit Auto

Zeitgleich konnten die Polizisten ein Fahrzeug mit einer Lenkerin und einem Beifahrer wahrnehmen, die sich von der Örtlichkeit entfernen wollten. Als sie die Beamten bemerkte, erhöhte die Frau die Geschwindigkeit und fuhr geradeaus weiter. Kurz vor einem Beamten lenkte die Frau zur Seite, sodass der Polizist, um eine mögliche Kollision zu verhindern, zur Seite sprang. Die Lenkerin flüchtete. Laut Aussagen der anwesenden Zeugen sollen die Fahrzeuginsassen ebenso kurz vorher an dem Raufhandel beteiligt gewesen sein.

Lenkerin hatte 2,6 Promille

Das Fahrzeug konnte nach kurzer Zeit in der Nähe durch weitere Kräfte angehalten werden. Die 34-jährige Lenkerin (StA.: Rumänien) und ihr 36-jähriger Freund und Beifahrer gaben an, in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein. Beide machten einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Polizisten. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei der Lenkerin 2,6 Promille. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Alle Beteiligten wurden aufgrund des Verdachts des Raufhandels angezeigt. Die 34-Jährige wurde weiters aufgrund des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 12:45 Uhr aktualisiert