38-Jähriger zieht Messer im Schuhgeschäft

Als ihm eine Mitarbeiterin in einem Laden am Keplerplatz ihre Hilfe anbot, bedrohte ein 38-Jähriger sie mit einem Küchenmesser. Er sitzt nun in einer Justizanstalt, die Polizei machte bei der Durchsuchung einen brisanten Fund.

Am Samstag um kurz vor 17 Uhr betrat ein 38-jähriger Mann ein Schuhgeschäft im Bereich des Keplerplatzes. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts bot ihre Hilfe an. Plötzlich zog der Mann ein Küchenmesser aus der Innentasche seiner Jacke und bedrohte die Angestellte damit. Die 41-Jährige rief sofort die Polizei.

Messer und Kreditkarte bei Durchsuchung gefunden

Die angerückten Beamten hielten den Mann noch im Geschäft an, und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie das besagte Messer und und eine Bankomatkarte, die nicht auf den Namen des Tatverdächtigen lautete. Der 38-jährige türkische Staatsbürger gab an, dass er die Karte vor einigen Tagen gefunden hatte. Die Polizei nahm den Mann fest, er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.

