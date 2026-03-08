Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
So könnte der Ausblick auf den Wiener Himmel am Montag aussehen.
Wien
08/03/2026
Wolkiger Montag

Wetter: So startet Wien in die neue Woche

Am 9. März wird es über der Bundeshauptstadt wieder wolkiger. Der Wind nimmt im Verlauf des Tages immer mehr zu. Das Thermometer klettert auf bis zu 16 Grad.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

Am Montag zeigen sich in Wien ein paar Wolken mehr am Himmel, regnen wird es jedoch nicht. Der Südostwind bläst anfangs schwach, aber im Tagesverlauf dann mäßig bis lebhaft. Am Morgen hat es noch um die drei Grad, untertags werden dann etwa 16 Grad, so die GeoSphere Austria.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: