Wetter: So startet Wien in die neue Woche

Am Montag zeigen sich in Wien ein paar Wolken mehr am Himmel, regnen wird es jedoch nicht. Der Südostwind bläst anfangs schwach, aber im Tagesverlauf dann mäßig bis lebhaft. Am Morgen hat es noch um die drei Grad, untertags werden dann etwa 16 Grad, so die GeoSphere Austria.