140 Mitarbeiter: Neuer AMS-Standort eröffnet in Wien

Mit Montag, 9. März 2026, gibt es in Wien einen neuen AMS-Standort in Liesing. Dieser sei "modern, serviceorientiert und gut erreichbar" heißt es in einer Aussendung des Arbeitsmarktservice (AMS).

In der Modernisierungsoffensive des AMS Wien habe man einen „weiteren Meilenstein erreicht“, heißt es in einer Aussendung nun. Dabei würden vor allem jene Arbeitssuchende und Unternehmen aus Meidling und Liesing profitieren, da die ehemalige Geschäftsstelle in ein modernes und neu errichtetes Gebäude im 23. Bezirk umzieht. „Mit der neuen AMS-Geschäftsstelle in der Liesinger Lemböckgasse haben wir einen Standort bekommen, der für Ansässige und Personalverantwortliche aus dem 12. und 23. Bezirk sehr gut erreichbar ist. Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nähe zur Station Perfektastraße, die von der U6 und mehreren Buslinien angefahren wird“, weiß AMS-Wien-Chef Winfried Göschl.

Neues AMS-Gebäude mit ökologischen Baustoffen errichtet

Die neue Lage sei auch deshalb ideal, weil das Haus näher an das rasch wachsende Stadtentwicklungsgebiet gerückt ist, dort auch ein Zentrum der Liesinger Wirtschaft ist und in der Lemböckgasse auch das Sozialzentrum der MA40 liegt. Die arbeitsmarktrelevanten Agenden des AMS und der Stadt Wien sind somit „servicegerecht gebündelt“. Bei der Errichtung wurden übrigens ökologische Baustoffe verwendet, im Betrieb kommt nachhaltige Gebäudetechnik wie Geothermie, Photovoltaik und Bauteilaktivierung zum Einsatz. Für die Kunden werden mit 9. März 2026 in der Lemböckgasse 57 nun 140 Mitarbeiter vor Ort zur Verfügung stehen.