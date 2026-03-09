Am Arbeitsplatz belästigt: Österreicherin wurde alles zu viel

Eine Arbeitnehmerin aus Niederösterreich wurde an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt. Erst war ihr alles zu viel, dann wandte sie sich aber doch an die Arbeiterkammer (AK). Diese hat ihr dabei mehr als "nur" 50.000 Euro gegeben.

Nicht nur die rechtliche Unterstützung, die man ihr freilich zugesichert und gegeben hatte, sei dabei wichtig gewesen, weiß man bei der AK nun. „Auch das Gefühl, ernst genommen zu werden und sicher handeln zu können“, sei besonders bedeutend für die Frau und generell Menschen in dieser Lage gewesen. Gemeinsam mit AK-Juristin Rita Springer-Elias konnte die Frau schließlich alle ihre Möglichkeiten klären.

„Habe verstanden, welchen Wert ich im Arbeitsleben habe“

In den darauf folgenden Verhandlungen konnten die Experten dann auch einen Vergleich mit dem Unternehmen erzielen, die Frau bekommt nun rund 50.000 Euro. „So konnte die Arbeitnehmerin das Dienstverhältnis beenden und sich ohne zusätzlichen Druck neu orientieren“, weiß man bei der AK. „Durch die Unterstützung habe ich verstanden, welchen Wert und welche Rechte ich im Arbeitsleben habe. Das hat mir Sicherheit und Selbstvertrauen zurückgegeben“, meint auch die Frau.