Das Foto auf 5min.at zeigt den neuen H135 Hubschrauber.
Der Rettungshubschrauber musste ausrücken, um eine schwer verletzte Wienerin ins Krankenhaus zu fliegen.
Niederösterreich
09/03/2026
Aus fünf Metern Höhe

Von Felsformation gestürzt: Wienerin (27) ins Krankenhaus geflogen

Zu einem schweren Kletterunfall ist es bereits am Freitag, 6. März 2026, gekommen, wie die niederösterreichische Polizei nun berichtet. Dabei ist eine 27-jährige Wienerin von einer Felsformation gestürzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Der Vorfall ereignete sich im Gemeindegebiet von Alland (Bezirk Baden, Niederösterreich). Gegen 11 Uhr stürzte die 27-Jähirge von einer Felsformation rund fünf Meter zu Boden und wurde dabei schwer verletzt, so die Beamten. Hinzukommende Wanderer haben sofort die Rettungskette in Gang gesetzt, die Bergrettung und ein Notarzt eilten zu Hilfe. Die Frau wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Baden geflogen.

