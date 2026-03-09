Skip to content
Die Berufsrettung war innerhalb von zwei Minuten am Einsatzort.
Wien-Brigittenau
09/03/2026
Wiederbelebung

Atemstillstand: Sanitäter retten zwei Monate altes Baby

Ein Großaufgebot der Wiener Berufsrettung rückte am Montagmorgen nach Brigittenau aus. Ein zwei Monate altes Kind hatte aufgehört zu atmen. Die Retter konnten das Baby stabilisieren.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
Diese Alarmierung lässt vermutlich jedem Retter zunächst das Blut in den Adern gefrieren: Ein Atemstillstand bei einem zwei Monate alten Mädchen. Die Rettungskette funktionierte jedoch perfekt, innerhalb von zwei Minuten war das erste Einsatzfahrzeug der Berufsrettung am Einsatzort in Brigittenau angekommen, die Sanitäter begannen sofort mit der Reanimation.

Kleinkind ins Krankenhaus gebracht

Insgesamt vier Rettungsteams fuhren zu dem Einsatz, noch während der Reanimation wurde das kleine Mädchen in einen Krankenwagen gebracht. Dort dann die Erleichterung: Der Säugling konnte stabilisiert werden. Der Kreislauf des Mädchen war beim Transport ins Krankenhaus deutlich besser, so Berufsrettungssprecher Daniel Melcher gegenüber der Krone.

