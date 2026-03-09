18-Jähriger dealt mit gefälschten Kopfhören und wird erwischt

Ein 18-jähriger Ukrainer verkaufte gefälschte Kopfhörer als Originalware. Nach der Anzeige eines Opfers flog der Betrug auf. Die Polizei stellte bei Hausdurchsuchungen weiteres belastendes Beweismaterial sicher.

Ein Mann entdeckte im August 2025 auf einer Online-Plattform kabellose Kopfhörer. Als er die Ware kaufte, stellte er schnell fest, dass die Kopfhörer eine billige Fälschung waren. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

18-Jähriger betrieb Handel mit Fake-Ware

Die Polizisten nahmen die Ermittlungen auf, und konnten einen 18-jährigen ukrainischen Staatsbürger als Betreiber der Plattform ausforschen. Er verkaufte im Zeitraum von August bis Dezember letzten Jahres mindestens neun gefälschte Kopfhörer und verdiente damit mehrere hundert Euro.

Insgesamt 13 Exemplare gefunden

Der 18-jährige Mann konnte bei einem Verkaufsversuch von der Polizei angehalten werden. Er trug fünf Exemplare der kabellosen Kopfhörer mit sich. Bei der Hausdurchsuchung wurden zudem acht weitere gefälschte Kopfhörer und falsche Rechnungen gefunden. Der 18-Jährige, er verweigerte eine Aussage, wird auf freiem Fuß angezeigt. Es wird davon ausgegangen, dass er noch für weitere Betrügereien verantwortlich ist, die Ermittlungen laufen.