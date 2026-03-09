S-Bahn kracht mit Lastwagen zusammen: Lenker schwer verletzt

Ein Zugunfall ereignete sich am 9. März an der Grenze zwischen Niederösterreich und Wien. Ein 59-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Zugverkehr an der dortigen Strecke ist lahmgelegt.

Um kurz nach 17 Uhr kam es an einem Bahnübergang am Kuchelauer Hafen in Wien kurz vor der Grenze zu Niederösterreich zu einem Zusammenstoß mit einer S-Bahn und einem LKW. Dabei wurde der Lenker des Lastwagens aus dem Führerhaus geschleudert, und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, darunter auch ein Notarzthubschrauber.

Schienenersatzverkehr im betroffenen Bereich

Die vielen Passagiere mussten den Zug verlassen, und fuhren mit Ersatzbussen weiter. Aktuell ist zwischen Nußdorf und Klosterneuburg-Weidling kein Zugverkehr möglich, so die ÖBB. Ein Schienenersatzverkehr besteht zwischen Wien-Heiligenstadt und Klosterneuburg-Weidling.

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Was den Unfall ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Gegenüber der Kronen Zeitung berichteten Anrainer von einer defekten Ampelanlage.