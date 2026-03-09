Fliegerbombe in Wien: Zahlreiche Menschen evakuiert

Am 9. April um etwa 18 Uhr meldeten Bauarbeiter auf einer Baustelle in Floridsdorf einen Bombenfund. Der Entminungsdienst des Bundesheeres macht den Sprengkörper nun unschädlich.

Am Montagabend machten Bauarbeiter den kuriosen Fund: Bei Grabungsarbeiten in der Ichagasse In Floridsdorf wurde eine Fliegerbombe gefunden. Der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde angefordert, um den Sprengkörper zu entschärfen. Auch die Wiener Polizei, sowie Feuerwehr und Rettung sind vor Ort.

Fundstelle evakuiert und abgesperrt

Der Gefahrenbereich rund um die Ichagasse und die Leopoldauer Straße ist aktuell gesperrt. Zahlreiche Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Der Einsatz dauert noch an, wann die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkönnen, ist derzeit (Stand 20 Uhr) noch nicht bekannt.