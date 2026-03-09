Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Kunsthistorische Museum in Wien.
So könnte der Blick auf das kunsthistorische Museum am Dienstag aussehen.
Wien-Wetter: Sonniger Dienstag erwartet

Die Wetterlage beschert Wien einen sonnigen 10. März. Der schwache Wind bringt einige wenige Wolken mit sich. Der Tageshöchstwert beträgt um die 17 Grad.

Am Dienstag lacht über der Bundeshauptstadt auch die Sonne, berichtet die GeoSphere Austria. Die wenigen Wolken, die sich im Laufe des Tages zeigen, sind harmlos. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südosten. Am Nachmittag zeigt das Thermometer bis zu 17 Grad an.

