20,3 Millionen Euro: Immobilien-Firma ohne „eigenes Personal“ insolvent

Beim in die finanzielle Schieflage geratenen Unternehmen handelt es sich um eine Immobiliengesellschaft, die 2008 gegründet wurde und seither im Bereich der Entwicklung, Vermietung und Verwertung von Immobilienprojekten tätig war. Mit der Generierung von Mieteinnahmen sowie der Realisierung von Gewinnen aus Objektverkäufen hat man Geld gemacht. Keine Dienstnehmer, dafür aber 67 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Deshalb ist die „Sieben Dörfer Immobilien GmbH“ pleite

Dass man schließlich in die Pleite geschlittert ist, führt man seitens der Schuldnerin auf die zinsreduzierte Liquiditätskrise, die Stagnation am Immobilienmarkt sowie die Fixkostenbelastung durch Leistungsbezug an. Immerhin hat die Antragstellerin ja kein eigenes Personal beschäftigt, so der AKV, die Leistungen werden dabei von verbundenen Unternehmen zugekauft. Die gesamten Verbindlichkeiten betragen rund 20,3 Millionen Euro. Als Aktiva wird angegeben, dass man (Mit-)Eigentümer mehrerer Liegenschaften sei.

So soll das Unternehmen weiter bestehen können

Das Unternehmen soll nun unter Aufsicht des Insolvenzverwalters weiter geführt und über einen Sanierungsplan entschuldet werden. Dabei sollen die Gläubiger eine 30-prozentige Quote, zahlbar binnen zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans, bekommen. Um das möglich zu machen, soll das Geld aus dem Verkauf der schuldnerischen Liegenschaften und der Unternehmensfortführung erwirtschaftet werden. Dafür auch operativ liquide zu bleiben, sollen Mieteinnahmen aus Liegenschaften herhalten, die nicht verkauft werden. Die Realisierbarkeit des Sanierungsplans wird nun geprüft.