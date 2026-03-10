Asbest im Streusplitt: Land Niederösterreich reagiert

Der mutmaßlich betroffene Streusplitt kommt dabei aus einem Steinbruch im Burgenland. Wie das Land nun berichtet, hätten die notwendigen Nasskehrarbeiten des niederösterreichischen Straßendienstes im Gebiet der Straßenmeisterei Aspang bereits am gestrigen Montag, 9. März 2026, begonnen. Die möglicherweise kontaminierten Proben kamen aus dem Steinbruch Pilgersdorf, im Gesteinsmaterial wurden „geogene bzw. natürliche Anteile von Asbestfasern festgestellt“, so das Land.

„Wir setzen gemeinsam mit den Behörden auf eine vorsorgliche Lösung“

„Die Sicherheit der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Wir setzen gemeinsam mit den Behörden auf eine vorsorgliche Lösung und entfernen den betroffenen Streusplitt“, betont Rainer Irschik, stellvertretender NÖ Straßenbaudirektor. Man habe „rasch reagiert, Untersuchungen veranlasst und die notwendigen Maßnahmen eingeleitet“, erklärt Irschik außerdem. Parallel dazu steht man übrigens auch in Kontakt mit den betroffenen Lieferanten und setzt alles daran, um das Land in dieser Angelegenheit schadlos zu halten. Außerdem bezieht man bis auf Weiteres von den betroffenen Steinbrüchen vorerst kein Streusplitt mehr.

Asbest-Funde mehren sich in vergangenen Wochen

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder Asbest im Gestein im Burgenland und teils auch in der Steiermark entdeckt. Mehrere Steinbrüche mussten dabei geschlossen werden, betroffen waren etwa auch Bahnhöfe, Straßen und ein Hauptplatz. Mehr Infos dazu bekommt ihr unter anderem hier: Greenpeace meldet weitere Asbestfunde im Burgenland und der Steiermark.